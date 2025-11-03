Raimondo Todaro senza dubbio è uno dei maestri di Ballando con le Stelle con la maggior esperienza alle spalle, avendo preso parte a diverse edizioni del programma tra 2005 e 2020 ed essendo riuscito a vincere in cinque di esse. Il ballerino professionista ha avuto la possibilità di osservare numerosi concorrenti, ma uno in particolar modo gli è rimasto impresso per le scarse abilità, pur essendo comunque riuscito a trionfare nella quinta edizione al fianco di Natalia Titova: correva il 2009, e ad alzare il trofeo di Ballando con le Stelle fu allora Emanuele Filiberto di Savoia. Una vittoria che Todaro, a distanza di tanti anni, non riesce ancora a digerire, dal momento che, dal suo punto di vista, c'erano altri partecipanti più meritevoli di lui per doti e impegno profuso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Il ballerino più scarso di Ballando". L'affondo contro Emanuele Filiberto