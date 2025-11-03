Il 7 novembre arriva il nuovo album G di Giorgia
Milano. Il 7 novembre arriva l’album di inediti “G” di Giorgia, a quasi tre anni di distanza dal precedente. «Ho cercato di fare un compromesso fra il pop italiano e ciò che va oggi, per una scrittura contemporanea». Così ha esordito Giorgia parlando di questo disco di 12 brani che lo rappresenta: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio lei, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica. «Il disco è nato per rimettermi nella musica – ha confidato – Non ero lucida su cosa cantare, ma ricevere questi pezzi da autori molto giovani, che sembrano scritti da chi ha avuto molte relazioni, mi sono sembrate parole che potevano essere mie, tanto che sono intervenuta pochissimo nello scrivere, e ho dovuto lavorare sulla vocalità, ritornando a quando avevo vent’anni». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
