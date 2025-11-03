Il 5 novembre arriva la Superluna del Castoro la più grande dell’anno

Al Perigeo (il punto più massimo avvicinamento alla Terra) apparirà circa il 7,9% più grande e 16% più luminosa di una normale Luna piena. Ecco le ragioni del suo nome. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il 5 novembre arriva la Superluna del Castoro, la più grande dell’anno

