Il 4 novembre non è la nostra festa tante organizzazioni unite

Arezzo, 3 novembre 2025 – «Il 4 novembre non è la nostra festa», lo dicono Collettivo MillePiani, SGB - Sindacato Generale di Base Arezzo, PCL - Partito Comunista dei Lavoratori Sez. Arezzo, Partito dei CARC Arezzo e Resistenza Popolare Arezzo. Il 4 novembre, alcune delle realtà che in questi mesi hanno contribuito alle mobilitazioni per la Palestina ad Arezzo, chiamano la città ad un presidio antimilitarista e antimperialista in piazza della Stazione, dalle ore 17.30. «Il 4 novembre si vorrebbe celebrare la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, ovvero si vorrebbe celebrare e legittimare la funzione della guerra e della militarizzazione, con i morti, la distruzione, la devastazione che ne derivano, come strumenti utilizzabili per raggiungere obbiettivi politici, e infine economici, dettati sempre dalle classi dominanti col sacrificio dei popoli e per la riproduzione dei lori capitali.

