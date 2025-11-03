Il 4 novembre celebrato oltre i confini | il contributo del Generale Alessandro Butticé dall’Ambasciata d’Italia a Pechino

3 nov 2025

Quest’anno la Fondazione Insigniti OMRI ha scelto di celebrare il 4 novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate invitando alcuni appartenenti alla Fondazione a condividere come questa ricorrenza venga vissuta e commemorata anche fuori dai confini nazionali. Tra i contributi già giunti alla Fondazione, si distingue quello del Generale di Brigata Alessandro Butticé, Presidente del Comitato Internazionale della Fondazione Insigniti OMRI, che ha voluto condividere il suo pensiero dallAmbasciata d’Italia a Pechino, dove si trova al fianco dell’Ambasciatore d’Italia in Cina, Massimo Ambrosetti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

