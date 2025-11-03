Il 3 novembre Mosca invaderà l' Europa e ci sarà 3° Guerra Mondiale | sfatato l' anatema dell' oracolo Nato Shirreff contro nemico inesistente russo

Lo scorso fine settembre, l'ex generale Nato Richard Shirreff lanciava l'ennesima premonizioni alla Nostradamus contro Mosca. L'attacco "apocalittico" sarebbe dovuto arrivare proprio oggi, 3 novembre. E invece, ancora una volta, le preoccupazioni di Ue e Nato si sono dimostrate infondate "Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Il 3 novembre Mosca invaderà l'Europa e ci sarà 3° Guerra Mondiale": sfatato l'anatema dell'"oracolo" Nato Shirreff contro "nemico inesistente russo"

Contenuti che potrebbero interessarti

Vi comunichiamo che domani sabato 1 Novembre sarà disponibile la porchetta per tutti! #ConadTeramo #villamosca #Conad - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, nuova raffica di droni e missili russi: Mosca avanza a Pokrovsk - Il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue truppe sono entrate e hanno consolidato le posizioni nel distretto di Prigordony, respingendo al contempo attacchi su altri fronti. Scrive msn.com

"Il 3 novembre 2025 scoppierà la terza guerra mondiale": la nuova teoria del complotto social - Lo scenario ipotizzato da Shirreff ha solo la funzione di "avvisare" i Paesi Nato che, in caso di attacco improvviso di Mosca, non avrebbero il tempo materiale di organizzare ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

3 novembre, una data che fa paura e che potrebbe cambiare tutto: ecco cosa sta accadendo - Sul web circola una data – quella del prossimo 3 novembre – che ha allarmato milioni di utenti. diregiovani.it scrive