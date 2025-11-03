Il 3 novembre Mosca invaderà l' Europa e ci sarà 3° Guerra Mondiale | sfatato l' anatema dell' oracolo Nato Shirreff contro nemico inesistente russo

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso fine settembre, l'ex generale Nato Richard Shirreff lanciava l'ennesima premonizioni alla Nostradamus contro Mosca. L'attacco "apocalittico" sarebbe dovuto arrivare proprio oggi, 3 novembre. E invece, ancora una volta, le preoccupazioni di Ue e Nato si sono dimostrate infondate "Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il 3 novembre mosca invader224 l europa e ci sar224 3176 guerra mondiale sfatato l anatema dell oracolo nato shirreff contro nemico inesistente160russo

© Ilgiornaleditalia.it - "Il 3 novembre Mosca invaderà l'Europa e ci sarà 3° Guerra Mondiale": sfatato l'anatema dell'"oracolo" Nato Shirreff contro "nemico inesistente russo"

Contenuti che potrebbero interessarti

Ucraina, nuova raffica di droni e missili russi: Mosca avanza a Pokrovsk - Il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue truppe sono entrate e hanno consolidato le posizioni nel distretto di Prigordony, respingendo al contempo attacchi su altri fronti. Scrive msn.com

"Il 3 novembre 2025 scoppierà la terza guerra mondiale": la nuova teoria del complotto social - Lo scenario ipotizzato da Shirreff ha solo la funzione di "avvisare" i Paesi Nato che, in caso di attacco improvviso di Mosca, non avrebbero il tempo materiale di organizzare ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

3 novembre, una data che fa paura e che potrebbe cambiare tutto: ecco cosa sta accadendo - Sul web circola una data – quella del prossimo 3 novembre – che ha allarmato milioni di utenti. diregiovani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 3 Novembre Mosca Invader224