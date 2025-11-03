Il 15enne rapito e torturato da una baby gang a Moncalieri
Un 15enne è stato rapito e torturato da una baby gang a Moncalieri. La storia la racconta oggi La Stampa: «Due ragazzi mi hanno portato in una casa a Torino. Mi hanno sequestrato il telefono e chiuso in un bagno per ore. Mi hanno rasato, picchiato e poi buttato nel fiume a petto nudo. Mi hanno sputato addosso dal ponte. E poi mi hanno lasciato alla stazione». I ragazzi sono suoi coetanei, uno è un compagno di scuola. Agiscono in gruppo tra Moncalieri, Nichelino e Trofarello. Le molotov. Qualche giorno prima del primo novembre, giorno del rapimento del ragazzino, hanno fabbricato molotov e le hanno fatte esplodere in strada. 🔗 Leggi su Open.online
