Ieri in Campania | in scooter sparano e uccidono 18enne

Anteprima24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 2 novembre 2025. Avellino – Un secondo tempo travolgente, ricco di emozioni e colpi di scena, consegna all’Avellino una vittoria dal sapore speciale.  ( LEGGI QUI ).  Benevento – Carità, perdono, umiltà: su qesti tre valori fondanti la religione cristiana l’arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice  Accrocca  ha officiato questa mattina sul sagrato della Chiesa Madre del Cimitero la solenne celebrazione dei  Defunti. ( LEGGI QUI ).  Caserta – La  Corte D’Appello di Napoli,  accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio  Fucci, ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti del noto narcotrafficante Mario  Romano,  27 anni di  PolvicaSan Felice a Cancello, e di Pasquale  Crisci, di  Arienzo, che erano stati condannati in primo grado per una moltitudine di episodi di droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

