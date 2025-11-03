Ieri in Campania | in scooter sparano e uccidono 18enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 2 novembre 2025. Avellino – Un secondo tempo travolgente, ricco di emozioni e colpi di scena, consegna all’Avellino una vittoria dal sapore speciale. ( LEGGI QUI ). Benevento – Carità, perdono, umiltà: su qesti tre valori fondanti la religione cristiana l’arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca ha officiato questa mattina sul sagrato della Chiesa Madre del Cimitero la solenne celebrazione dei Defunti. ( LEGGI QUI ). Caserta – La Corte D’Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti del noto narcotrafficante Mario Romano, 27 anni di PolvicaSan Felice a Cancello, e di Pasquale Crisci, di Arienzo, che erano stati condannati in primo grado per una moltitudine di episodi di droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: in scooter sparano e uccidono 18enne

Scopri altri approfondimenti

Giornata intensa ieri con la segretaria nazionale Elly Schlein in giro per la Campania. A Fisciano con i giovani, gli studenti e le associazioni, poi Avellino in visita all'autostazione Air Campania e, infine, a Portici con il candidato Presidente Roberto Fico. Sono st - facebook.com Vai su Facebook

Ieri, al CONI Campania, al via il Corso di Management dello Sport, realizzato dal C.R. Campania FIGC LND Scuola dello Sport CONI. Il Presidente C.R. Campania FIGC LND @_Zigarelli ha sottolineato l'importanza della formazione e della crescita profession - X Vai su X

Sparano in sella ad uno scooter in corso Manthonè - Due colpi di pistola, forse una scacciacani, esplosi da due uomini nella via affollata per la movida. rainews.it scrive

Sparano da uno scooter, 18enne ucciso nel Napoletano - NAPOLI Un 18enne è morto la notte scorsa all’Ospedale di Castellammare di Stabia a causa delle ferite d’arma da fuoco riportate nella tarda serata di ieri a Boscoreale, nel Napoletano. Segnala corrieredellacalabria.it

Due in scooter sparano e uccidono 18enne nel Napoletano - 30 della scorsa notte, il giovane si trovava in piazza Pace quando due persone arrivate a bordo di uno scooter hanno esploso un colpo di pistola ad altezza d'uomo che lo ha colpito nella ... Scrive ansa.it