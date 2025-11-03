Identificati i minori che hanno sequestrato il 15enne la notte di Halloween | c’è anche una ragazza

Hanno tra i 14 e i 16 anni, già noti alle forze dell’ordine per episodi di vandalismo e danneggiamenti, sono indagati per sequestro e violenza privata. 🔗 Leggi su Repubblica.it

