Identificati i minori che hanno sequestrato il 15enne ad Halloween | c’è anche una ragazzina
Hanno tra i 14 e i 16 anni, già noti alle forze dell’ordine per episodi di vandalismo e danneggiamenti, sono indagati per sequestro e violenza privata. 🔗 Leggi su Repubblica.it
