Iaverone Lega | Un partito più strutturato per rispondere ai bisogni della città

Tempo di lettura: 2 minuti Una nuova struttura organizzativa della Lega nella città di Avellino, per rilanciare l’attività politica e rafforzare la presenza sul territorio. E’ il passo in avanti compiuto dal Carroccio nel capoluogo irpino, guidato dal segretario cittadino, Maria Elena Iaverone, per promuovere un lavoro di approfondimento tematico, rispondendo così alle esigenze di un partito in crescita e che si pone l’obiettivo di individuare soluzioni efficaci ai problemi della comunità locale, con la prospettiva di costruire anche un valido strumento a supporto dell’attività istituzionale. Una nuova fase che prende il via con la definizione dei Dipartimenti e la nomina dei relativi responsabili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Iaverone (Lega): “Un partito più strutturato per rispondere ai bisogni della città”

