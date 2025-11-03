I viterbesi continuano a essere allergici ai prestiti personali
Dopo gli otto tagli ai tassi di interesse decisi dalla Banca centrale europea tra giugno 2024 e giugno 2025, lo stop deciso nelle ultime due riunioni ha portato a una stabilizzazione dei tassi per i prestiti personali e le cessioni del quinto negli ultimi mesi. Tuttavia, il percorso di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Museo Nazionale etrusco di Rocca Albornoz: EGG Continuano gli appuntamenti alla Rocca Albornoz di Viterbo con gli eventi organizzati da Quartieri dell'Arte in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio. Il 2 novembre alle 18,00 press - facebook.com Vai su Facebook