Nel mezzo dei giorni più difficili, il Mantova ritrova il dolce gusto della vittoria (che mancava da più di due mesi) e s’impone in casa della Sampdoria grazie ad un gol nel finale di Ruocco. La sfida con i blucerchiati, al di là dei tre fondamentali punti conquistati, mostra che la squadra di Possanzini è ancora convalescente, ma il successo esterno dovrebbe riportare nuova convinzione in casa virgiliana e consentire all’allenatore biancorosso di continuare a lavorare per cercare di centrare la prima, sospirata vittoria casalinga venerdì con il Padova. La partita della grande paura inizia subito con un ammonito: non sono trascorsi i primi 60“ e già Henderson prende un cartellino giallo per un intervento scomposto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I virgiliani lasciano la Sampdoria all'ultimo posto. Capolavoro di Ruocco a Marassi. Mantova, vittoria scacciacrisi