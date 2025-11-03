I tre indagati per le torture al 15enne la notte di Halloween a Torino | tra loro una ragazza un altro è compagno di scuola

La procura di Torino indaga su due ragazzi e una ragazza, rispettivamente di 14, 15 e 16 anni, per il caso del 15enne di Moncalieri che sarebbe stato torturato durante la notte di Halloween. Al momento, le ipotesi di reato contestate sono sequestro di persona e violenza privata, ma non è escluso che possano aggiungersi altre accuse, a partire dalla violenza sessuale. I tre adolescenti non sono nuovi a comportamenti violenti. In passato, erano già stati accusati di atti vandalici e danneggiamento. Almeno uno di loro era compagno di scuola della vittima. Sequestrati i cellulari. I cellulari dei tre adolescenti sono stati sequestrati dalle autorità alla ricerca di possibili foto o video della serata del 31 ottobre. 🔗 Leggi su Open.online

