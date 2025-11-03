I sieri rimpolpanti sono il segreto per una pelle perfettamente idratata e turgida Le novità di stagione hanno formulazioni di ultima generazione

I sieri sono tra i migliori amici della pelle, veri e propri alleati nel beauty case. E quelli di ultima generazione sono pensati per riattivare l’attività cellulare epidermica. Il merito è delle ultime scoperte tecnologiche e di alcuni ingredienti, in particolare acido ialuronico e niacinamide, che agiscono in sinergia tra loro. Per formulazioni impalpabili e light, ideali per la stagione più fredda. Come usare il tonico viso e perché è importante X Leggi anche › Sieri viso anti-età: i migliori di stagione e gli attivi di tendenza (dagli acidi al retinolo) Sieri rimpolpanti, il segreto per una pelle compatta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

