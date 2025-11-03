I Savatage live a BOP - Beats of Pompeii 2026 con un' orchestra di 27 elementi
Dopo il sold out registrato all’Alcatraz di Milano, i Savatage annunciano oggi il Prelude To Madness Tour, che li vedrà tornare in Europa nell'estate del 2026. La band sarà anche in Italia e il 27 luglio i Savatage si esibiranno nel leggendario Anfiteatro degli Scavi di Pompei, in occasione della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
