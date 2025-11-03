I ritardi per la costruzione del porto di Tremestieri la Uil chiede un intervento urgente

Messinatoday.it | 3 nov 2025

Resta alta l'attenzione, e anche la preoccupazione, per i ritardi ormai cronici del cantiere del nuovo porto di Tremestieri. Uil e Uiltrasporti tornano sull'argomento e chiede la convocazione di un incontro urgente con tutti gli attori interessati. Il sindacato ha infatti inviato una formale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

