I ritardi per la costruzione del porto di Tremestieri la Uil chiede un intervento urgente

Resta alta l'attenzione, e anche la preoccupazione, per i ritardi ormai cronici del cantiere del nuovo porto di Tremestieri. Uil e Uiltrasporti tornano sull'argomento e chiede la convocazione di un incontro urgente con tutti gli attori interessati. Il sindacato ha infatti inviato una formale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le Case della Comunità sono strutture fondamentali per il sistema sanitario territoriale, poiché rappresentano il luogo in cui si realizza la presa in carico complessiva della salute dei cittadini. Purtroppo, in Calabria, la loro costruzione ha subito notevoli ritardi, - facebook.com Vai su Facebook

Porto di Tremestieri, Uil: “Le parole di Di Sarcina confermano i nostri timori, rischio ritardi e paralisi dei lavori” - La Uil, la Feneal Uil Tirrenica e la Uiltrasporti Messina tornano a lanciare l’allarme sui lavori per il nuovo porto di Tremestieri, l’opera da circa 90 milioni di euro che dovrebbe liberare la città ... messinaoggi.it scrive

Porto Tremestieri, lavori a passo di lumaca. A metà novembre si inizia con la diga - Sarebbero dovuti iniziare a luglio i lavori sulla diga foranea del nuovo porto di Tremestieri , il pezzo più importante di un'opera da circa 90 milioni di ... Come scrive rtp.gazzettadelsud.it

Porto di Tremestieri, cantieri fantasma e promesse disattese: cosa sta succedendo a Messina - A Messina i lavori per il porto di Tremestieri si sono di nuovo arenati. Secondo msn.com