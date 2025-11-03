I ribelli di X Factor | Chi sono davvero i Plastic Haze!

La band più irriverente dell’anno eliminata da X Factor, ma i fan sperano nel ripescaggio. Scopri chi sono i “tamarri galattici” che fanno tremare la scena rock. Quattro ragazzi, quattro città, un solo obiettivo: portare il rock alternativo là dove sembrava ormai estinto. I Plastic Haze, la band più irriverente e rumorosa dell’edizione 2025 di X Factor Italia, si sono fatti notare sin dalle prime note con una carica elettrica che ha travolto giudici e pubblico. Nonostante l’eliminazione alla Last Call, i riflettori su di loro non si sono mai spenti. Anzi, il nome dei Plastic Haze rimbalza ovunque: potrebbero essere proprio loro i protagonisti di un clamoroso ripescaggio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

