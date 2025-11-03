I redditi reali sono in calo in Italia si guadagna meno di 15 anni fa
L’Italia è uno dei tre Paesi dell’Unione Europea in cui il reddito disponibile reale è diminuito rispetto al 2010. Lo segnala l’ultimo rapporto Eurostat sulle condizioni di vita, secondo cui, al netto dell’inflazione, il reddito degli italiani è sceso del 2,8% in termini reali, arrivano a 97,2 su base 2010 = 100. Nel frattempo, in gran parte d’Europa tra il 2010 e il 2014 i cittadini hanno registrato aumenti anche molto consistenti, mediamente del 20,4%. Basti pensare che in Romania il reddito reale è cresciuto del 162%, in Polonia, Croazia, Ungheria e nei Paesi Baltici del 50%. Cosa significa un reddito reale a 97,2. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
