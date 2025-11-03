Turismo a Siena: servono idee e progetti non solo protocolli e fondi spot. Il Pd di Siena prende atto dell’accordo siglato tra Comune e Camera di Commercio sul tema del turismo e delle risorse stanziate. "Bene che si investa nel settore – la nota del Partito Democratico –, ma non può essere certo questo il modo di programmare il futuro turistico di una città come Siena. Siena ha bisogno di una strategia seria che si inserisca all’interno di una più ampia strategia di posizionamento regionale e nazionale e non di interventi spot basati su una serie di protocolli firmati di volta in volta per “battere un colpo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"I protocolli non bastano. Servono idee"