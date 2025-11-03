I pronostici di lunedì 3 novembre | Serie A Liga e Premier League
I pronostici di lunedì 3 novembre, ci sono i posticipi di Serie A, Liga e Premier League, in campo anche altri campionati minori Il Sunderland sta facendo quello che le neopromosse non erano più abituate a fare in Premier League: dopo i primi tre mesi di campionato i Black Cats stazionano addirittura in zona Europa grazie ai 17 punti collezionati in nove giornate. La squadra di Regis Le Bris ha perso a malapena due partite, entrambe fuori casa – insieme ad Arsenal, Bournemouth, Brighton e Crystal Palace i biancorossi sono ancora imbattuti davanti al proprio pubblico – e questo grazie soprattutto ad un calendario oggettivamente favorevole (le uniche big affrontate finora sono state Manchester United e Chelsea) e ad una difesa che, con soli sette gol subiti, è la seconda meno perforata tra le squadre che occupano la parte sinistra della classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
