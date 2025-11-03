I parchi naturali più belli da visitare in autunno in Toscana
Quando arriva l’autunno, la Toscana cambia volto: i boschi si tingono di sfumature calde, l’aria diventa limpida e i parchi naturali si trasformano in veri e propri scenari da fiaba. È la stagione in cui la natura rallenta, ma mostra tutta la sua intensità. Ecco una guida ai parchi toscani più belli da esplorare in autunno, ideali per passeggiate, weekend e giornate di puro relax all’aperto. Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Tra i più spettacolari d’Italia, si estende tra Toscana e Romagna. In autunno, le foreste di faggi e aceri diventano un tappeto di colori che vanno dal giallo all’arancio intenso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Argomenti simili trattati di recente
Radio Italia Anni 60 vi porta in cammino nei parchi naturali del Trentino tra biodiversità, inclusione e turismo sostenibile. L’appuntamento è giovedì alle 19.30, in replica venerdì alle 6.30 e domenica alle 9.30, con EDUCARSI ALL’AMBIENTE. Ospite: Luca Ped - facebook.com Vai su Facebook
Parchi nazionali? Ecco i più belli d’Europa - I parchi nazionali sono aree naturali protette, dichiarate tali da ogni Paese, che vengono tutelate attraverso norme specifiche per preservarne la fauna selvatica e l'ambiente naturale. Si legge su tgcom24.mediaset.it
Autunno nei parchi più belli d’Italia - Per godere dei colori caldi dell’autunno non c’è bisogno di viaggiare molto lontano. Segnala tgcom24.mediaset.it
Giornata Europea dei Parchi: i più belli da visitare in Italia - Preservare l’incredibile patrimonio naturalistico europeo e la sua ricca biodiversità, troppo spesso in pericolo: è questo l’obiettivo di sensibilizzazione con cui nasce la Giornata Europea dei Parchi ... Segnala siviaggia.it