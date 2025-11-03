I parchi naturali più belli da visitare in autunno in Toscana

Quando arriva l’autunno, la Toscana cambia volto: i boschi si tingono di sfumature calde, l’aria diventa limpida e i parchi naturali si trasformano in veri e propri scenari da fiaba. È la stagione in cui la natura rallenta, ma mostra tutta la sua intensità. Ecco una guida ai parchi toscani più belli da esplorare in autunno, ideali per passeggiate, weekend e giornate di puro relax all’aperto. Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Tra i più spettacolari d’Italia, si estende tra Toscana e Romagna. In autunno, le foreste di faggi e aceri diventano un tappeto di colori che vanno dal giallo all’arancio intenso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it