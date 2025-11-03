I nuovi capelli corti molto amati dalle star
I capelli corti sono la nuova passione delle star. Abituati a vederle (e immaginarle) con maxi lunghezze e acconciature classiche, chignon in primis, per attrici e modelle è iniziato un nuovo corso. E se fino a qualche stagione fa corti e medi si contavano sulle dita di una mano, tanto da suscitare sempre un po’ di sorpresa – come nel caso dei primi pixie cut di Charlize Theron – oggi non è più così inusuale, anzi, sono i capelli lunghi ad essere diventati quasi una rarità. Capelli corti: mullet come Emma Corrin e Zoe Kravitz. Nessun dubbio, invece, sul corto di Emma Corrin. L’attrice sfoggia un mullet rigoroso nella sua versione più classica, corto nella parte alta della testa e leggermente più lungo sulla nuca. 🔗 Leggi su Amica.it
