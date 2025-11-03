I ministri Schillaci e Locatelli ad Arezzo per il 20esimo Forum Risk

Arezzonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo si prepara a diventare il centro nevralgico della governance sanitaria italiana. Il 20° Forum Risk Management in Sanità, in programma dal 25 al 28 novembre, si configura non solo come la più grande assise di professionisti del settore, ma come una vera e propria "assemblea costituente". 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

