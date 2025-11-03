I mille volti delle elezioni a Miami
Oltre i risultati di New York, c’è una città che al contrario della Grande Mela è il bastione urbano dei repubblicani negli Stati Uniti: il riferimento è a Miami, in Florida. La più grande metropoli del Sunshine State è un’eccezione anche per gli stati conservatori. Infatti, i maggiori centri di bastioni repubblicani come Texas o Tennessee sono comunque governati dai democratici. Non è questo il caso. Il trend potrebbe comunque cambiare: l’occasione è data dal limite di mandato del sindaco Francis Suarez, che termina i suoi otto anni alla guida della città. I candidati a succedergli sono tantissimi, una dozzina circa, a causa della particolare legge elettorale cittadina: i candidati non devono indicare la loro affiliazione partitica, anche se è comunque nota agli elettori, e quindi non esistono primarie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
Ieri Luciana Littizzetto ha compiuto 61 anni. La comica piemontese, nel corso del tempo, ha saputo reinventarsi in numerosi contesti televisivi: i mille volti di un’artista poliedrica. Leggi l'articolo nei commenti #tvblog #lucianalittizzetto - facebook.com Vai su Facebook
Franciacorta, mille volti in un calice: la masterclass http://dlvr.it/TNqGJW - X Vai su X
Elezioni regionali, uscenti riconfermati e volti nuovi: si formano - La partita per le elezioni regionali è aperta e nei partiti si sta definendo il quadro delle candidature. Come scrive quotidianodipuglia.it