i mille volti delle elezioni a miami

Oltre i risultati di New York, c'è una città che al contrario della Grande Mela è il bastione urbano dei repubblicani negli Stati Uniti: il riferimento è a Miami, in Florida. La più grande metropoli del Sunshine State è un'eccezione anche per gli stati conservatori. Infatti, i maggiori centri di bastioni repubblicani come Texas o Tennessee sono comunque governati dai democratici. Non è questo il caso. Il trend potrebbe comunque cambiare: l'occasione è data dal limite di mandato del sindaco Francis Suarez, che termina i suoi otto anni alla guida della città. I candidati a succedergli sono tantissimi, una dozzina circa, a causa della particolare legge elettorale cittadina: i candidati non devono indicare la loro affiliazione partitica, anche se è comunque nota agli elettori, e quindi non esistono primarie.

