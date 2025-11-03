Le prossime emozioni in musica, al Teatro Duse, iniziano il 4 novembre alle ore 21, con il “Simone Cristicchi Live”. Con il nuovo progetto Dalle Tenebre alla Luce, Simone Cristicchi festeggia vent’anni di carriera artistica portando in scena un concerto narrativo intenso e coinvolgente, capace di unire musica, parole e ricordi in un’unica grande emozione dal vivo. Lo spettacolo è un viaggio musicale attraverso le tappe più significative del suo percorso, dalla canzone d’autore ai concept album teatrali, passando per i brani che hanno segnato il suo stile unico e inconfondibile. E poi ecco anche il The Rocky Horror Show (7-9 novembre), il leggendario e trasgressivo musical firmato Richard O’Brien e “Self Control 40th Anniversary” il Tour Teatrale di Raf per i 40 anni del suo intramontabile brano (giovedì 13 novembre). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I migliori appuntamenti da vivere sul palco