I migliori appuntamenti da vivere sul palco
Le prossime emozioni in musica, al Teatro Duse, iniziano il 4 novembre alle ore 21, con il “Simone Cristicchi Live”. Con il nuovo progetto Dalle Tenebre alla Luce, Simone Cristicchi festeggia vent’anni di carriera artistica portando in scena un concerto narrativo intenso e coinvolgente, capace di unire musica, parole e ricordi in un’unica grande emozione dal vivo. Lo spettacolo è un viaggio musicale attraverso le tappe più significative del suo percorso, dalla canzone d’autore ai concept album teatrali, passando per i brani che hanno segnato il suo stile unico e inconfondibile. E poi ecco anche il The Rocky Horror Show (7-9 novembre), il leggendario e trasgressivo musical firmato Richard O’Brien e “Self Control 40th Anniversary” il Tour Teatrale di Raf per i 40 anni del suo intramontabile brano (giovedì 13 novembre). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
ogni martedi su Video Calabria Play Video Calabria canale 10 MARTEDI' SONA con i migliori appuntamenti dell'estate calabrese! prenota per il 2026 uno spettacolo nel tuo paese e sarai protagonista anche tu all'interno di Martedi Sona! Calabria Sona 350 09 - facebook.com Vai su Facebook
I migliori musicisti jazz si ritrovano sul palco del Noi - In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Riporta ilrestodelcarlino.it
Loredana Bertè e Renato Zero fanno pace sul palco dopo 30 anni: «Siamo i migliori anni della nostra vita» - I due cantanti si sono ritrovati sul palco del concerto a La Spezia di Bertè, in gito con il suo tour «50 anni da ... Si legge su corriere.it