I metalli critici e un cuneo tra Russia e Cina | ecco perché Trump convoca gli Stan dell’Asia Centrale

Un summit inedito, nell’ampiezza e nell’ambizione, quello in programma per il 6 novembre alla Casa Bianca, dove Donald Trump ospiterà i presidenti dei 5 Paesi ex sovietici dell’Asia Centrale: Kazakstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Attori strategici nel confronto geopolitico contemporaneo per il controllo dell’Eurasia, in graduale passaggio dalla sfera d’influenza russa alla crescente presenza cinese ma comunque desiderosi di mantenere rotte autonome per i propri interessi. Il maxi-vertice tra gli Usa e gli “Stan”. E così il kazako Kassym-Jomart Tokayev, il kirghizo Sadir Japarov, il tagiko Emomal? Rahmon, il turkmeno Serdar Berdimuhamedow e l’uzbeko Shavkat Mirziyoyev avranno l’occasione di confrontarsi con Trump nel più alto vertice mai convocato nel formato C5+1, storicamente condotto dalle diplomazie dei cinque Stati asiatici e dal Dipartimento di Stato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

