I lavori dell' Aeronautica Predappio nel mirino | Facciata a rischio memoria violata
Il giovane divulgatore Amin “Della Caproni” torna a parlare del cantiere che da quattro mesi interessa le Officine Aeronautiche, proprietà demaniale nel territorio di Predappio e bene culturale tutelato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. I lavori sono iniziati il 16 agosto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
