I lampadari d' artista tornano in Piazza San Marco

Veneziatoday.it | 3 nov 2025

Torna anche quest’anno “Murano Illumina il Mondo”, il progetto espositivo che nella sua terza edizione trasforma Piazza San Marco in una galleria a cielo aperto. Per l'0ccasione, dodici artisti e designer di fama internazionale sono stati chiamati a reinterpretare l’oggetto iconico del lampadario. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

