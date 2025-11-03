Sulla famiglia Kennedy sono stati realizzati film e approfondimenti di ogni genere, inclusa una miniserie andata in onda in Italia su La7. Ma adesso la leggenda diventa evento, con la messa in produzione di una serie Netflix che potrebbe diventare il nuovo The Crown. Basata sul libro di Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956, Kennedy era in cantiere già da alcuni anni e prometteva di raccontare l’ascesa della famiglia Kennedy nella politica americana in più di una stagione. Kennedy, ordinata la prima stagione. Ora, la prima è stata ufficialmente ordinata. Sarà composta da otto episodi ed avrà per protagonista Joseph Kennedy Sr. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I Kennedy diventano una serie Netflix