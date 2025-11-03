I grandi dello sport marchigiano premiati nella Capitale | al Coni riconoscimenti per Marini Cocciaretto Fabbrizi e Pianosi
ROMA – Il grande sport marchigiano premiato nella Capitale. Alla Casa delle Armi del Foro Italico, a Roma, si è svolta la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo 2025, la massima onorificenza dello sport italiano, trasmessa in diretta da Rai 2. Sono stati premiati gli atleti di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
