I grandi concerti di fine 2025 a Firenze | il programma fino all' ultimo dell' anno

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capoluogo toscano si prepara a salutare l'anno con due mesi ricchi di musica. Tra novembre e dicembre sono tanti gli artisti che cavalcheranno i principali palchi fiorentini, dalle icone moderne come Annalisa e Anna agli intramontabili nomi di De Gregori e Venditti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

i grandi concerti di fine 2025 a firenze il programma fino all ultimo dell anno

© Lanazione.it - I grandi concerti di fine 2025 a Firenze: il programma fino all'ultimo dell'anno

Approfondisci con queste news

grandi concerti fine 2025Concerti 2025, i più attesi di novembre - Anche se la stagione dei grandi festival musicali all’aperto è ormai un ricordo, la musica dal vivo continua a essere protagonista nelle città italiane, con un calendario fitto di appuntamenti imperdi ... rockol.it scrive

grandi concerti fine 2025Halloween, cosa fare a Firenze (e in Toscana): feste, concerti e visite ai musei per la notte del «Carnevale dark» - Dalla Cavea al cuore industriale di Firenze, il festival rinnova il suo format urbano. Riporta corrierefiorentino.corriere.it

I concerti imperdibili di novembre 2025: date e artisti in tour - Una selezione dei tour più attesi con tutte le tappe in Italia! Scrive 105.net

Cerca Video su questo argomento: Grandi Concerti Fine 2025