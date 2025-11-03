I gol parlano dal centrocampo | Anguissa e De Bruyne in vetta

Il Napoli di Conte ha riscritto le gerarchie del gol. Non sono gli attaccanti . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - I gol parlano dal centrocampo: Anguissa e De Bruyne in vetta

L’EVOLUZIONE DI ANGUISSA Da diga di centrocampo a incursore letale: sotto la guida di Antonio Conte, Zambo Anguissa ha cambiato pelle e numeri. I dati parlano chiaro: Prima di Conte: 116 partite | 5 gol | 13 assist Con Conte: 49 partite | 10 gol | - facebook.com Vai su Facebook

Il Napoli di Conte pare aver assunto un’altra sembianza ‘spallettiana’ Le immagini dei match con Sporting Lisbona e Genoa parlano chiaro: nove azzurri sulla linea di centrocampo pronti a dare il via al gioco ? #Napoli #Conte #Spalletti - X Vai su X

Conte insulta Anguissa per un passaggio: “Vaff****lo, st***zo!”. La saggia reazione del calciatore - Il centrocampista e il tecnico del Napoli protagonisti di un vivace scambio di battute nel finale della partita di Lecce ... Lo riporta fanpage.it

Napoli, Anguissa e McTominay: i centro-bomber di Conte - E con Antonio Conte saldamente accomodato nella sala di comando, i primi a salire sono i centrocampisti. Come scrive ilmattino.it

Zambo Anguissa pesa quanto McTominay in questo Napoli. Però a dicembre se ne va - Zambo Anguissa anche ieri sul campo del Lecce ha saputo rendersi fondamentale per mettere le ali al Napoli, come avvenuto già diverse volte in. Si legge su tuttomercatoweb.com