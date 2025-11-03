I giorni di Maduro sono contati | Trump riaccende la tensione con Caracas e schiera le navi nei Caraibi
Con una frase apparentemente semplice ma dal peso politico enorme, Donald Trump ha rilanciato lo scontro a distanza con il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Nell’intervista concessa alla CBS, ha risposto senza esitazione alla domanda se ritenga che i giorni di Maduro siano contati: " Direi di sì. Penso di sì, sì ". Parole che hanno immediatamente fatto il giro del mondo e che suonano come una dichiarazione di fine corsa per il leader di Caracas, ormai da anni al centro delle tensioni tra Washington e l’America Latina. Trump, tuttavia, ha cercato di frenare le interpretazioni più bellicose, precisando subito dopo che non si aspetta un intervento militare imminente: " Io ne dubito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
