I giardini di Villa Taranto rimango aperti | visite fino all' 8 dicembre

Aperti anche per tutto il mese di novembre. I giardini di Villa Taranto a Verbania saranno aperti per la prima volta fino all'8 dicembre. Si potrà prenotare la visita libera soltanto nei giorni di sabato e domenica, dalle 10 alle 14.45 (ultima ingresso previsto) e i cancelli saranno chiusi alle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

