I genitori rendono bella la scuola Piastrelle colorate alla Codazzi
Passando davanti alla sede della scuola Codazzi Gardenghi in via Melandri a Lugo è possibile vedere una scritta, che riporta la doppia intestazione della scuola, realizzata in piastrelle dipinte e smaltate apposte direttamente sul muro, intonaco che poi è stato dipinto. È l’ultima opera che rende omaggio a una scuola i cui lavori di sistemazione sismica sono finiti da poco. Si tratta anche di un progetto che era stato pensato oltre 5 anni fa e che grazie alla testardaggine di genitori e insegnanti è riuscito a vedere la luce, nonostante una pandemia e due alluvioni abbiano cercato di mettere i bastoni tra le ruote. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
