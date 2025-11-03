I fan tremano all’annuncio di una lunga pausa Ma no i Negramaro non si stanno sciogliendo

No, i Negramaro non si stanno sciogliendo. In tanti però negli ultimi due giorni hanno strabuzzato gli occhi leggendo le parole pubblicate sul profilo ufficiale in relazione all’annuncio delle date in programma per l’estate 2026: «Un’ultima occasione per vederci dal vivo prima di una lunga pausa». Il tour si intitolerà Una storia semplice, che è un titolo che effettivamente ha un certo retrogusto di commiato, così come la descrizione che leggiamo sul comunicato stampa ufficiale della band: «Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso». 🔗 Leggi su Open.online