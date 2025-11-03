È attualmente in corso una petizione per rendere Ace Frehley, chitarrista e co-fondatore dei Kiss, un «astronauta onorario». A lanciarla sono stati i fan della band e, in particolare, del musicista, scomparso a settantaquattro anni lo scorso 16 ottobre. «Il 16 ottobre 2025», si legge nella nota introduttiva, «il mondo ha perso non solo una leggenda, non solo un’icona del rock, ma anche un brav’uomo. Paul Daniel “Ace” Frehley, alla tenera età di 21 anni, ha avuto il coraggio di fare un piccolo passo arancione e un piccolo passo rosso, e compiere il grande passo verso il fenomeno globale che tutti oggi conosciamo come KISS. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I fan dei Kiss hanno lanciato una petizione per far diventare Ace Frehley un «astronauta onorario»