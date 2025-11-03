I controlli preventivi nella zona del cimitero scoraggiano i parcheggiatori abusivi

La questura di Catania ha coordinato un'attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi in tutta la zona limitrofa al Cimitero di Catania, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti. L’intervento, disposto anche quest’anno con ordinanza del questore di Catania, è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

