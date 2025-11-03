I contributi figurativi valgono per la pensione anticipata Cassazione boccia l’Inps

La Cassazione, con la sentenza n. 27910 del 20 ottobre 2025, ha segnato un importante punto a favore dei lavoratori che si stanno avvicinando al traguardo del trattamento previdenziale. In particolare, la magistratura ha risolto una questione centrale per il diritto alla pensione anticipata ordinaria: i contributi figurativi, come quelli derivanti da malattia o disoccupazione, devono essere calcolati per raggiungere l’anzianità contributiva prevista dalla legge. Siamo davanti a una pronuncia che rafforza la posizione previdenziale per i lavoratori che hanno maturato una lunga esperienza contributiva, ma non sempre hanno versato contributi “effettivi”, per tutti i periodi di inattività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

