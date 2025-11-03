I colloqui di Anchorage sono già finiti nel libro dei ricordi
Molti anni fa, erano gli anni ’70, quando l’Avvocato Agnelli fu richiesto di un parere per grandi linee sulle realtà politica e economica del Sud America, più precisamente dei paesi che ne fanno parte, quell’imprenditore fu estremamente conciso e lineare. Li definì, a ragion veduta, “repubbliche delle banane”. Il modo di operare dei loro governi, difatti, rappresentava la versione grottesca di come si potesse arrivare e rimanere alla guida di un paese, per quanto particolarmente negativo fosse il quadro di ognuna delle espressioni della stessa, anteponendo alla risoluzione di tutti i relativi problemi il soddisfacimento dei propri interessi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
La redazione del Sole 24 ore si è opposta alla decisione di affidare il colloquio sulla manovra alla premier Giorgia Meloni alla collaboratrice esterna Maria Latella. Nella giornata di domenica 19 ottobre, il Sole 24 ore non è andato in edicola e il sito web non è - facebook.com Vai su Facebook