I colloqui di Anchorage sono già finiti nel libro dei ricordi

Molti anni fa, erano gli anni ’70, quando l’Avvocato Agnelli fu richiesto di un parere per grandi linee sulle realtà politica e economica del Sud America, più precisamente dei paesi che ne fanno parte, quell’imprenditore fu estremamente conciso e lineare. Li definì, a ragion veduta, “repubbliche delle banane”. Il modo di operare dei loro governi, difatti, rappresentava la versione grottesca di come si potesse arrivare e rimanere alla guida di un paese, per quanto particolarmente negativo fosse il quadro di ognuna delle espressioni della stessa, anteponendo alla risoluzione di tutti i relativi problemi il soddisfacimento dei propri interessi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it