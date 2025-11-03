I centri per i migranti in Albania sono un flop | da dove arrivano i soldi per pagarli? Ecco il conto voce per voce

Xml2.corriere.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di 670 milioni il costo per gli immigrati poi rispediti in Italia. Nel 2024 tagli a 15 ministeri tra i quali Sanità, Istruzione, Lavoro. La ricostruzione sulla provenienza dei fondi. La spesa al 2028. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

