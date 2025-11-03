I centri per i migranti in Albania sono un flop | da dove arrivano i soldi per pagarli? Ecco il conto voce per voce
È di 670 milioni il costo per gli immigrati poi rispediti in Italia. Nel 2024 tagli a 15 ministeri tra i quali Sanità, Istruzione, Lavoro. La ricostruzione sulla provenienza dei fondi. La spesa al 2028. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Un anno fa, Giorgia Meloni giurava che i centri in Albania avrebbero accolto 35.000 migranti l’anno. Oggi, nel centro di Gjader, ce ne sono 25. Non 25 mila. Venticinque in tutto. Più o meno gli stessi che servono per organizzare una grigliata di Ferragosto. E pe - facebook.com Vai su Facebook
Nei centri in Albania ci sono 25 migranti: dovevano essere trentamila, secondo Giorgia Meloni - X Vai su X
In Albania la protesta contro i centri per migranti di Meloni: “Questo sistema non funziona, vanno smantellati” - Attivisti europei contro il "modello Albania": 200 persone ospitate finora a fronte di una spesa prevista di 680 milioni di euro ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
E i centri per i migranti in Albania? - Com’è la situazione a Gjader, dove le strutture costruite dal governo italiano sono ancora semivuote o inutilizzate ... ilpost.it scrive
Albania, flop dei centri. Chi sta pagando il conto? - Nel 2024 tagli a 15 ministeri tra i quali Sanità, Istruzione, Lavoro. Riporta corriere.it