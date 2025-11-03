i centimetri che hanno regalato la vittoria ai los angeles dodgers

George Springer dei Toronto Blue Jays si presenta in battuta nell’ottavo inning di gara-7 contro i Seattle Mariners. Seattle è avanti 3-1, gli “basterebbe” eliminare otto battitori per prendersi le prime World Series della propria storia. Sul monte di lancio c’è Eduard Bazardo, uno dei migliori lanciatori della stagione di Seattle, che però lascia la palla troppo centrale; Springer lo punisce, con un fuoricampo da 3 punti che ribalta la partita e manda Toronto in finale. Come fanno notare su X, sul fuoricampo decisivo di George Springer, sarebbe bastato che la palla lanciata da Eduard Bazardo fosse andata un centimetro e mezzo più dentro, e il fuoricampo da 3 run di Springer sarebbe diventato una eliminazione con presa al volo piuttosto comoda. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

