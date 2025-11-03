Quando pensiamo a Star Wars, immaginiamo George Lucas come l’unico artefice della saga. Eppure, la verità è molto più complessa e affascinante. Nel corso di quasi cinque decenni, alcuni dei più grandi registi del cinema mondiale hanno avuto l’opportunità di dirigere un film della franchise, ma hanno scelto di dire no. Alcuni per motivi artistici, altri per paura della pressione, altri ancora perché licenziati in corso d’opera. Questa è la storia dei grandi maestri che hanno guardato alla galassia lontana lontana e hanno deciso di voltarsi dall’altra parte. Dopo aver scritto e diretto il primo Star Wars nel 1977, George Lucas fece una scelta fondamentale: lasciare che altri registi plasmassero il suo universo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I 6 grandi registi che hanno rifiutato Star Wars: il peso insostenibile della galassia lontana, lontana