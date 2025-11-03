I 50 migliori hotel al mondo del 2025 | quali sono gli italiani in classifica

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata rilasciata la World’s 50 Best Hotels, la classifica dei 50 hotel migliori al mondo del 2025 e tra i premiati ci sono anche dei nomi italiani: ecco quali sono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

50 migliori hotel mondoWorld’s 50 Best Hotels 2025, a Hong Kong il miglior albergo del mondo. Italia al 4° posto - Leggi su Sky TG24 l'articolo World’s 50 Best Hotels 2025, a Hong Kong il miglior albergo del mondo. Come scrive tg24.sky.it

Sono 4 gli hotel italiani tra i migliori del mondo: eccellenze tra ville storiche e resort sul lago - La nuova classifica The World’s 50 Best Hotels 2025 incorona l’eccellenza dell’ospitalità italiana: quattro strutture del Belpaese entrano nella top 50 mondiale: ecco quali sono. Segnala siviaggia.it

Villa Passalacqua a Moltrasio è il quarto miglior hotel al mondo - Villa Passalacqua a Moltrasio è al quarto posto tra i 50 migliori hotel del mondo. Scrive espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: 50 Migliori Hotel Mondo