I 3 nuovi colori dell' autunno 2025 | ruggine oxblood e melanzana elettrica per un effetto luxury immediato

Addio giallo burro, è ora di voltare pagina. Almeno per quanto riguarda la cartella colori. Sul vostro moodboard di stile appuntate le nuove nuance da avere in guardaroba, ovvero una tonalità arancio ossidato, un rosso sanguigno e un viola dalle vibrazioni pop. Se volete apparire come appena uscite dalla passerella, preparatevi a indossarle per tutto l'autunno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I 3 nuovi colori dell'autunno 2025: ruggine, oxblood e melanzana elettrica per un effetto luxury immediato

