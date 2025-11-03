Hurt trascina Trapani Moraschini riaccende Cantù | il meglio della 5ª giornata

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il debutto di Iroegbu che non risolleva Varese e il duello all'ultimo canestro tra Ramsey e Abdur-Rakhmani, la prima sconfitta di Brescia capolista e Tortona tra le squadre che la raggiunge, sulle spalle di Olejniczak: cosa è successo questa settimana in Lba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

