Hurt trascina Trapani Moraschini riaccende Cantù | il meglio della 5ª giornata
Il debutto di Iroegbu che non risolleva Varese e il duello all'ultimo canestro tra Ramsey e Abdur-Rakhmani, la prima sconfitta di Brescia capolista e Tortona tra le squadre che la raggiunge, sulle spalle di Olejniczak: cosa è successo questa settimana in Lba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
