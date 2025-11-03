Humanitas Medical Care di Bergamo | RX ad accesso diretto senza prenotazione e con referto immediato

In Humanitas Medical Care di Bergamo, in via Camozzi 10, è attivo il servizio di Radiografia ad accesso diretto, pensato per offrire ai pazienti un percorso rapido e senza attese per tutte le RX (tranne Rx Cranio, quelle che richiedono proiezioni obliquedinamiche e RX colonna vertebrale completa). Il servizio è disponibile, solo in regime privato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 15, e non prevede la necessità di prenotazione: è sufficiente presentarsi con la prescrizione medica per accedere direttamente all’esecuzione dell’esame. La refertazione dell’esame è immediata, con la consegna del referto prevista entro un’ora dall’esecuzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

