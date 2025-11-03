Humanitas Medical Care di Bergamo | RX ad accesso diretto senza prenotazione e con referto immediato
In Humanitas Medical Care di Bergamo, in via Camozzi 10, è attivo il servizio di Radiografia ad accesso diretto, pensato per offrire ai pazienti un percorso rapido e senza attese per tutte le RX (tranne Rx Cranio, quelle che richiedono proiezioni obliquedinamiche e RX colonna vertebrale completa). Il servizio è disponibile, solo in regime privato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 15, e non prevede la necessità di prenotazione: è sufficiente presentarsi con la prescrizione medica per accedere direttamente all’esecuzione dell’esame. La refertazione dell’esame è immediata, con la consegna del referto prevista entro un’ora dall’esecuzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La StraWoman Humanitas Medical Care di Varese è ufficialmente partita #StraWoman #Varese #HumanitasMedicalCare #Humanitas #WeRunTheWorld - facebook.com Vai su Facebook
Humanitas Medical Care Bergamo: aperto il centro prelievi - Humanitas Medical Care Bergamo da lunedì 21 giugno ha arricchito l’offerta diagnostica con l’apertura di un nuovo Centro Prelievi avvalendosi dell’esperienza, professionalità e qualità del Laboratorio ... Si legge su bergamonews.it
Humanitas Medical Care apre il Centro prelievi a Bergamo - Da lunedì 21 giugno Humanitas Medical Care Bergamo arricchisce l’offerta diagnostica con l’apertura di un nuovo Centro prelievi avvalendosi del laboratorio analisi di Humanitas Gavazzeni. Lo riporta ecodibergamo.it
La nuova palestra di Humanitas Medical Care Bergamo per la riabilitazione fisioterapica - In Humanitas Medical Care di Bergamo tutte queste situazioni possono essere affrontate dal punto di vista riabilitativo, oggi ancor più grazie alla predisposizione di una nuova palestra di ... Lo riporta bergamonews.it