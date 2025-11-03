Hub di via Balicco il TAR bacchetta il Comune | Prima di toccare privati valutare aree pubbliche

Leccotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso dei residenti contro il progetto del nuovo terminal bus in via Balicco, sospendendo gli atti comunali e ordinando al comune di Lecco di riesaminare l'intera procedura entro sessanta giorni.Una bocciatura per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

hub via balicco tarHub di via Balicco, battuta d’arresto: il Tar chiede un riesame - “LECCO – ‘Doccia fredda’ per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Gattinoni sul progetto dell’hub di interscambio modale in via Balicco. Riporta msn.com

COMUNE, CHE GUAIO. VIA BALICCO: IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DEI CONDOMINI - LECCO – Un punto a favore di chi si oppone al progetto del nuovo hub dei trasporti in via Balicco, il Comune di Lecco difende la posizione e si appresta a proporre appello contro l’ordinanza del TAR, ... Segnala lecconews.news

hub via balicco tarIl Tar sospende l'hub di via Balicco: udienza cautelare a fine mese - Il tribunale amministrativo regionale ferma temporaneamente gli atti dell'esproprio dopo il ricorso dei condomini. Si legge su leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Hub Via Balicco Tar