Hub di via Balicco il TAR bacchetta il Comune | Prima di toccare privati valutare aree pubbliche
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso dei residenti contro il progetto del nuovo terminal bus in via Balicco, sospendendo gli atti comunali e ordinando al comune di Lecco di riesaminare l'intera procedura entro sessanta giorni.Una bocciatura per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
