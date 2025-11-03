Hockey La leader Trissino vola Sarzana non la frena

TRISSINO 8 SARZANA 1 TRISSINO: Sgaria, Cocco, Malagoli, Piccoli, Pinto Almeida, Chanca Silva, Mendez Ortiz, Gavioli, Pereira Morais, Zampoli. All. Joao Pinto. SARZANA: Corona, Borsi, Manrique, Tabarelli, Rubio, Angeletti, Munne, Lavagetti, De Rinaldis, Grossi. All. Festa. Arbitri: Stallone e Depalma di Giovinazzo. Marcatori: Cocco (5), Chanca Silva, Pereina Morais, Malagoli, Mendez Ortiz, Tabarelli TRISSINO (Vicenza) – Pesante sconfitta dell’Hockey Sarzana travolto nel posticipo del campionato di serie A1 sulla pista della capolista Trissino. I campioni d’Italia in carica proseguono così la loro marcia solitaria al vertice della classifica a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hockey La leader Trissino vola, Sarzana non la frena

